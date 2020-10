Nessuna deroga per il Gran Premio di Imola di Formula 1 che si disputerà dunque a porte chiuse: l’annuncio

Il Gran Premio di Formula 1 in programma in questo fine settimana ad Imola si svolgerà a porte chiuse. Ad annunciarlo ufficialmente con una nota apparsa sulla propria pagina Facebook proprio l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola: “Formula Imola comunica che a seguito delle trattative Stato / Regione Emilia Romagna / Comune di Imola sulle interpretazioni del DPCM del 24 ottobre 2020 recante, tra l’altro, disposizioni per lo svolgimento delle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali ha prevalso una valutazione estremamente prudenziale nonostante il programma di svolgimento dell’evento prevedesse una disciplina rigidissima di molteplici controlli sanitari e di sicurezza sia per quanto riguardava le vie di afflusso che di deflusso degli spettatori che hanno acquistato un titolo valido per un posto a sedere pre-assegnato ed opportunamente distanziato nel rispetto delle regole COVID-19 stabilite dal Governo Italiano in precedenza”.

Il comunicato sottolinea quindi che: “Il Gran Premio di Formula 1 Emirates dell’Emilia Romagna, in programma il 31 ottobre – 1 novembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si svolgerà pertanto a porte chiuse“.

