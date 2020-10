Formula 1, anche Stroll positivo al Coronavirus | L’annuncio

Anche Lance Stroll, pilota della Racing Point, è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio del canadese

Entrambi i piloti della Racing Point sono stati contagiati dal Covid-19. Dopo Sergio Perez, costretto a saltare due Gran Premi, anche Lance Stroll ha rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus dopo il GP di Germania. Il canadese aveva saltato la gara, sostituito in extremis da Hulkenberg, e oggi ha confermato la propria positività. Stroll ha inoltre annunciato che il tampone effettuato dopo i dieci giorni di isolamento è risultato negativo. Il pilota è dunque pronto a tornare in macchina questo weekend, per il prossimo GP di Formula 1 in programma in Portogallo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Fiorentina, UFFICIALE: un positivo al Covid-19 | Squadra in isolamento

Coronavirus, bollettino 20 ottobre: scende il tasso di positività