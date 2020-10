Coronavirus, lockdown soft anche in Germania: l’annuncio della Merkel

Coronavirus, anche in Germania attuato il lockdown soft: la cancelliera Merkel lo ha annunciato nel pomeriggio, il punto

Le misure restrittive per contrastare la seconda ondata di coronavirus si fanno più stringenti anche in Germania. Nel corso della riunione odierna con i Lander, infatti, la cancelliera Merkel ha indetto il lockdown soft dal 2 novembre, almeno per quattro settimane. Rimangono aperte le scuole e le attività commerciali, chiusi invece ristoranti, bar, palestre, cinema, teatri. Ecco le dichiarazioni della cancelliera: “Dobbiamo agire adesso, la crescita dei contagi è esponenziale. Serve un grande sforzo nazionale, la situazione è seria”. Ieri, oltre 11mila casi in tutta la Germania.

