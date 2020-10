Milan, Pioli sorride: Rebic torna in gruppo

Buone notizie in casa Milan: torna ad allenarsi in gruppo Ante Rebic. Pioli potrebbe averlo a disposizione già giovedì

Dopo il rammarico per la sfida di ieri contro la Roma, il Milan guarda già al futuro e pensa all’impegno interno di giovedì sera in Europa League contro lo Sparta Praga. Il club rossonero affronterà i cechi per una sfida che potrebbe già dare un’importante svolta nel girone. E Stefano Pioli potrebbe avere a disposizione Ante Rebic. L’attaccante croato infatti si è allenato in gruppo questa mattina a Milanello e potrebbe dunque essere a disposizione per la sfida di giovedì sera.

