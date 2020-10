Champions League, la cronaca di Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpiyskiy’ tra le squadre di Castro e Conte in tempo reale

L’Inter fa visita allo Shakhtar Donetsk in una gara molto delicata valida per la seconda giornata del girone B di Champions League. Reduci dal successo sul Genoa, i nerazzurri di Conte vogliono centrare una vittoria anche in campo europeo per non rischiare di veder sfumare ancora una volta l’accesso agli ottavi. Gli arancioneri di Castro, invece, sognano di bissare il risultato dell’esordio contro il Real Madrid per provare quasi già ad ipotecare il passaggio del turno. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpiyskiy’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marlos; Tete, Marcos Antonio, Solomon; Dentinho . All. Castro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro. All. Conte

CLASSIFICA: Shakhtar Donetsk punti 3, Borussia Monchengladbach 1, Inter 1, Real Madrid 0.