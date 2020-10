Paolo Tramezzani, allenatore ed ex difensore, ha parlato del suo futuro

Intervenuto durante il Terzo Tempo di Calciomercato.it stasera Paolo Tramezzani ha parlato del suo futuro. Il tecnico, stuzzicato sulle possibili proposte al vaglio, ha parlato in modo chiaro: “Ho iniziato questa avventura all’estero da nove anni e mezzo. Richieste avute in queste ultime settimane sono di squadre straniere. Sto valutando senza fretta ma avrei voglia di tornare ad allenare quotidianamente. Magari ci ricolleghiamo la prossima settimana. Al momento di concreto non c’è nulla, sono voci e approcci. Siamo all’inizio e se c’è qualcosa che si concretizza lo farò sapere con piacere”. Clicca qui per nuovi dettagli.

