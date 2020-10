Solita caccia al difensore per il Milan che avrebbe messo nel mirino anche il giovane Lovato del Verona. Contatto con il presidente

Questo primo scorcio di Serie A ha messo in luce il talento di Matteo Lovato, giovanissimo difensore del Verona arrivato in gialloblu lo scorso gennaio dopo aver iniziato la stagione in Serie C vestendo la maglia del Padova. Il centrale classe 2000 terminato un anno di apprendistato sembra entrato ora a pieno regime nelle idee di Ivan Juric ereditando di fatto il posto di Kumbulla passato alla Roma, peraltro con ottimi risultati. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In particolare nell’ultima gara di campionato contro la Juventus, Lovato ha raccolto una pioggia di elogi che lo hanno fatto finire inevitabilmente sotto i riflettori delle big. In particolare secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ il Milan si sarebbe mosso in anticipo per il centrale ed avrebbe avviato i contatti con il club del patron Setti. Il Verona dal canto suo però valuta il ragazzo ben 15 milioni di euro con la quotazione che potrebbe anche salire con le prestazioni di Lovato. L’Hellas inoltre non ha alcuna fretta di cedere il calciatore che sarebbe anche nel mirino della Juventus.

