Christian Eriksen non ha convinto l’Inter, ma soprattutto Antonio Conte: la cessione del danese sembra essere ipotesi concreta, con il Manchester United potrebbe andare in scena uno scambio super

Il calciomercato è argomento sempre molto attuale in casa Inter e in particolare lo è quello relativo a Christian Eriksen. Il centrocampista danese è ormai un caso che fa discutere tutti, sia all’interno della società che soprattutto fuori. Ieri Kjaer si è augurato il meglio per il suo connazionale, nonostante il derby tra i due, ma al momento uno scenario positivo sembra parecchio lontano all’Inter.

Calciomercato Inter, Eriksen-United: in nerazzurro arriva van de Beek

Le polemiche dei giorni scorsi con il botta e risposta tra lo stesso Conte ed Eriksen non hanno fatto altro che alimentare i dubbi sul futuro nerazzurro del danese. Su di lui sono sempre vigili gli occhi del PSG e soprattutto della Premier League. Il Manchester United è un vecchio estimatore dell’ex Tottenham e può tornare alla carica in inverno. Come riporta ‘Todofichajes.com’, l’Inter e i ‘Red Devils’ starebbero pensando a uno scambio super tra scontenti. Eriksen andrebbe a ‘Old Trafford’, ma a ‘San Siro’ arriverebbe addirittura Donny van de Beek. Il centrocampista olandese non sta trovando molto spazio con Solskjaer, è un vecchio pallino di Marotta che lo segue da un paio d’anni. I cartellini avrebbero valutazioni simili, sarebbe uno scambio ad alta quota che potrebbe accontentare tutti e sotto tutti i punti di vista.