Il ‘Papu’ Gomez ha parlato del suo futuro blindando il suo destino a quello dell’Atalanta

Trascinatore assoluto dell’Atalanta, Alejandro Gomez sta vivendo un grande inizio di stagione alla guida della squadra allenata da Gasperini. Il fantasista argentino ha parlato ai microfoni di ‘Tyc Sports’ facendo il punto sui nerazzurri: “Forse l’anno scorso l’Atalanta è stata una sorpresa, ma con il cammino in Champions si è fatta un nome e può rendere la vita dura a qualsiasi squadra. Sappiamo bene che dietro rischiamo, ma il calcio offensivo ci ha regalato ottimi risultati. Mettiamo tanta gente in area e abbiamo la capacità di segnare molti goal”.

Sul futuro: “Ho ancora tre anni di contratto, a febbraio compirò 33 anni. Rimarrò sicuramente qui a Bergamo, mi sento a mio agio e avrò un posto nel club in futuro“.

Gomez ha quindi parlato dell’amico Ilicic: “Ilicic aveva il coronavirus e ha sofferto molto, è caduto in depressione. La testa arriva in un momento che esplode. Per fortuna ora si è ripreso e sta bene, per noi è davvero importante”.