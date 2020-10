Milan-Roma, i convocati di Pioli: out anche Rebic, c’è Calhanoglu!

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match che metterà di fronte il Milan alla Roma. Assenti Donnarumma e Rebic

Stefano Pioli perde in mattinata Gigio Donnarumma e Hauge, entrambi risultati positivi al Covid. I due calciatori sono out così come Ante Rebic, che non recupera dal problema al gomito, Gabbia e Musacchio. La buona notizia per il Milan, che affronterà stasera la Roma, è data dal ritorno tra i convocati di Hakan Calhanoglu, che si candida a giocare dal primo minuto.

Ecco i convocati:

A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu; Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli; Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali; Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.

