Juventus-Verona, Pirlo non convince: social scatenati

Andrea Pirlo e la sua Juventus non convincono nella sfida di Torino contro il Verona. Sui social il tecnico bianconero finisce così nel mirino delle critiche

Inizio non proprio brillante per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, oggi in rosa, stanno faticando ad imporre il proprio gioco contro il Verona a Torino, in un match valevole per la quinta giornata di Serie A. A lunghi tratti è stata la squadra di Juric a fare la partita, anche se alla fine Morata si è visto annullare un gol per centimetri, e i social si sono letteralmente scatenati. A finire nel mirino è stato ovviamente il tecnico bianconero con le su scelte.

Ecco alcuni tweet:

#JuveVerona La Juventus de Pirlo c’est une catastrophe niveau jeu — Thomas Norcia (@ThomasNorcia) October 25, 2020

Il maestro Pirlo ci delizia con Bonucci in attacco — Vane (@VaneJumped) October 25, 2020

La Juve di Pirlo non ha la più pallida idea di cosa stia facendo. — Ho stato io (@Liguglia) October 25, 2020

Juric sta dominando.

Date un tavolino al Maestro Pirlo. — Danilo Vitro' 🔴⚫️ (@DVACMILAN) October 25, 2020

L’#hellas che comanda e fa gioco a casa del maestro #Pirlo — giamble (@enricogiamble) October 25, 2020

Pirlo più scarso di Stramaccioni eh ma la tesi sul calcio del maestro della maledetta#JuveVerona — S (@Simonepod7) October 25, 2020