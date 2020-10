Calciomercato Inter, il Real ripensa ad Hakimi | Possibile scambio!

Il Real Madrid potrebbe tornare di prepotenza su Achraf Hakimi nella prossima estate di calciomercato: sul piatto anche una contropartita tecnica di livello ‘mondiale’

Achraf Hakimi, in poche partite, è già una certezza dell’Inter 2.0 di Antonio Conte. Il treno di origini marocchine ha dimostrato tutte le sue qualità sia in fase di copertura che, soprattutto, in quella di spinta. Prestazioni che potrebbero non passare inosservate anche in casa Real Madrid, club che l’ha ceduto proprio alla Beneamata.

I Blancos infatti potrebbero a sorpresa rifarsi avanti per l’ex giocatore del Borussia Dortmund con uno scambio a sorpresa. Sul piatto infatti, ci sarebbe Toni Kroos, centrocampista delle Merengues da tempo sul taccuino di Beppe Marotta. Per ora si tratta soltanto di ipotesi, ma l’emergenza in fascia in casa Real lascia spazio a molte riflessioni.

