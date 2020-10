Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona e Adidas preme per il trasferimento dell’argentino: c’è anche la Juventus

Il caso Messi ha caratterizzato tutta l’estate ma il futuro della Pulce è tutt’altro che scritto. La rottura con il Barcellona e in particolare con il presidente Bartomeu resta, così come la possibilità di andarsene a zero la prossima stagione. Così dalla Spagna parlano della possibile prossima destinazione del fuoriclasse argentino, una destinazione che sarebbe scelta sotto l’egida dell’Adidas.

La multinazionale vorrebbe, infatti, soffiare ai concorrenti il campione sudamericano e per farlo sarebbe pronta a sobbaccarsi una parte dell’importante stipendio del calciatore. Per questo – riferisce ‘todofichajes.com’ – si sarebbe mosso anche il Bayern Monaco, contattando Jorge Messi. Ma il discorso sarebbe allargato a tutte le società sponsorizzate dall’azienda tedesca, tra le quali anche la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo | Dichiarazione ‘bomba’

Proprio la destinazione italiana sarebbe più apprezzata da Messi anche per una questione di linguaggio. L’approdo in Serie A sarebbe agevolato da una lingua simile allo spagnolo, ciò che non accadrebbe invece con il tedesco.