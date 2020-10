Napoli, rivolta contro lockdown e coprifuoco: scontri in città

Migliaia di persone in piazza, a Napoli, per manifestare contro coprifuoco e lockdown. Aggredito un giornalista di Sky

Notte di tensione e scontri a Napoli. Migliaia di persone sono scese in piazza, in varie zone della città, contro il coprifuoco che scattava stanotte e, soprattutto, il nuovo lockdown annunciato oggi pomeriggio dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Si sono registrati, purtroppo, anche grossi momenti di tensione tra manifestanti e polizia, con una guerriglia scatenatasi a Santa Lucia, nei pressi del palazzo della giunta regionale. Un giornalista e un cameraman di ‘SkyTG24’ sono stati aggrediti in diretta tv, senza per fortuna riportare gravi conseguenze.

Los napolitanos toman la calle contra el nuevo lockdown que anunció esta tarde el presidente de la región Campania. Hay miles de personas en varias zonas de la ciudad, rompiendo el toque de queda que arrancaba esta noche. Piden ayudas económicas ya. #Napoli pic.twitter.com/jAHMmbHAY5 — Mirko Calemme (@mirkocalemme) October 23, 2020

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!