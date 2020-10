Calciomercato Milan, rossoneri stasera in campo contro il Celtic in Europa League: Maldini continua a osservare un obiettivo per il futuro

Il Milan debutta stasera nella fase a gironi di Europa League, con l’obiettivo di fare risultato in casa del Celtic. Girone difficile per i rossoneri che però hanno iniziato la stagione alla grande. In Scozia, sfida anche con interessanti risvolti di mercato. Maldini ha seguito nel corso dell’ultima sessione il difensore Ajer, 22 anni. Obiettivo che non si è concretizzato ma che, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, rimane all’ordine del giorno in casa del Diavolo. Il giocatore verrà valutato attentamente nel corso del match. Un nuovo assalto a gennaio non è da escludere, anzi.

