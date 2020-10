Arriva il prolungamento di contratto per il difensore brasiliano dell’Hellas, che si lega per altri due anni alla società veneta

Alan Empereur si lega all’Hellas Verona per altri due anni. Il giocatore ha firmato in giornata il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2022. A comunicarlo è il sito ufficiale della squadra scaligera, che ribadisce anche l’ottima stagione appena conclusasi del difensore 26enne, protagonista di una cavalcata che ha portato l’Hellas nella zona sinistra della classifica.

Con 13 presenze in campionato, di cui 6 da titolare, e una presenza in Coppa Italia con tanto di gol messo a segno contro la Cremonese il 18 agosto 2019, Alan Empereur ha iniziato adesso la sua terza stagione in maglia gialloblu. In totale le presenze sono 38 per il brasiliano, pronto ad aumentare il proprio bottino già quest’anno, sia di presenze che di gol.

