Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: parla Marotta

Calciomercato Inter, Marotta nel prepartita con il Borussia Monchengladbach parla del futuro di Lautaro Martinez: le dichiarazioni

Appuntamento da non fallire per l‘Inter in Champions con il Borussia Monchengladbach, con la brutta notizia poco prima del via dell’assenza di Hakimi: “Abbiamo avuto comunicazione dall’Uefa della positività di Hakimi, relativamente ai tamponi svolti 48 ore prima della partita – ha spiegato Beppe Marotta, ad nerazzurro, a ‘Sky Sport’ – Lautaro Martinez in panchina? E’ una stagione anomala. A parte la spada di Damocle del Covid, abbiamo impegni ufficiali molto compressi. L’allenatore dunque gestisce le energie dei giocatori, è normale che ci siano avvicendamenti. Sul rinnovo, non c’è fretta. Con lui c’è un rapporto ottimo, il discorso del rinnovo non è certamente un problema”

Sul protocollo e l’allargamento della rosa: “In caso di contagi numerosi, potrebbe essere un’opportunità da cogliere per creare anche uno spettacolo migliore”.