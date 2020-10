Si riparla di SuperLega Europea: ci sarebbe anche l’appoggio della FIFA dietro la nuova competizione che partirebbe nel 2022

La SuperLega Europea, lo spauracchio delle competizioni nazionale, torna ad essere d’attualità. Secondo una fonte autorevole come ‘Sky Sport UK’, sarebbero infatti pronti addirittura sei miliardi di euro di un gruppo di investitori per una competizione con una dozzina di club coinvolti da Inghilterra, Germania, Italia, Spagna e Francia come membri fondatori.

La lega coinvolgerebbe nel suo format 28 società, tra le quali ci saranno senza dubbio Liverpool e Manchester United, già contattate, con Arsenal, Chelsea, City e Tottenham tra le candidate per completare i cinque sodalizi inglesi in lizza. L’ipotetica data di partenza del nuovo format sarebbe nel 2022 e prevedrebbe una fase finale con le squadre meglio piazzate, in stile NBA.

La novità è che la SuperLega conterebbe sull’apporto della FIFA, mettendo così a rischio la sopravvivenza della Champions League, oltre ai campionati nazionali.

