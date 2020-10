Roma, momento d’oro per Pellegrini | In Spagna: “L’erede di Totti”

Il quotidiano spagnolo ‘As’ celebra Lorenzo Pellegrini, simbolo del presente e del futuro della Roma

Momento d’oro per Lorenzo Pellegrini. In Spagna grandi e meritati elogi per il numero 7 della Roma, punto fermo anche della Nazionale di Roberto Mancini. Per ‘As’, il classe ’96 è “l’erede di Totti“, il quale non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del ragazzo maturato poi al Sassuolo dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile giallorosso. “Lorenzo è speciale – le parole dello storico capitano della Roma riproposte dal quotidiano spagnolo nel pezzo su Pellegrini – Onorerà questa maglia fino alla fine, perché prima di tutto è un tifoso”.

“Aveva 15 anni quando un’aritmia quasi rovinò la sua carriera – ha ricordato ‘As’ – Per sei mesi non ha potuto nemmeno allenarsi, ma ha aspettato pazientemente la fine dell’incubo. E non ha più smesso di crescere”. Nella Primavera, Pellegrini è stato trasformato in mezz’ala, ma nelle ultime due stagioni si è elevato a centrocampista tuttofare attirando su di sé le attenzioni di diverse big europee, comprese le italiane Juventus e Inter. La Roma, però, non vuole privarsene, perché in lui vede il futuro sportivo del club.

