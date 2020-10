Francesco Nicolato ha parlato dell’attuale condizione della Juventus di Andrea Pirlo sia in Champions League che nella corsa per lo Scudetto

Intervistato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, Francesco Nicolato ha parlato della panchina di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, e delle possibili difficoltà della sua gestione, la prima da head coach in carriera: “Ho molti dubbi e anche delle perplessità, fra due o tre mesi potrebbero avere molti problemi“.

Champions League, Dinamo Kiev-Juventus 0-2 | Super Morata!

Watch this video on YouTube

Nicolato ha poi aggiunto: “Non vedo la squadra bianconera come una favorita, nè per lo Scudetto, nè in ottica Champions League. Pirlo non è Zidane, non ha avuto la sua stessa gavetta”.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!