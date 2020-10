DIRETTA Champions, Dinamo Kiev-Juventus: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpiyskiy Stadium’ tra le squadre di Lucescu e Pirlo in tempo reale

La Juventus fa visita alla Dinamo Kiev nella gara inaugurale del gruppo G di Champions League. Reduci dal deludente pareggio in campionato contro il Crotone, i bianconeri di Pirlo vanno a caccia di un successo per rialzare la testa e iniziare al meglio il cammino in campo europeo. Gli ucraini di Lucescu, invece, sperano in un risultato positivo per candidarsi ad essere la sorpresa del girone che comprende anche Barcellona e Ferencvaros. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpiyskiy Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavsev; Buyalski, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, De Pena. All. Lucescu

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey, Kulusevski; Morata. All. Pirlo