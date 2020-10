I club ucraini monitorano con attenzione i progressi dell’attaccante esterno Janderson, di proprietà del Corinthians

Autore di un gol e tre assist in dodici apparizioni in campionato, Janderson sta sfruttando abbastanza bene l’esperienza in prestito all’Atletico Goianense. Di proprietà del Corinthians, l’esterno d’attacco rientrerà dal prestito a fine febbraio, ma non è escluso che possa cambiare squadra prima. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, di recente ci sono stati dei sondaggi dello Shakhtar Donetsk, ma anche di altri club ucraini e russi, in vista della sessione invernale di mercato. Con la maglia del Timao, il 21enne a cavallo tra il 2019 e il 2020 ha fatto anche il suo esordio in campo internazionale, collezionando due presenze in Coppa Libertadores e una in Coppa Sudamericana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dinamo Kiev-Juventus, gradito ritorno per Pirlo: i convocati