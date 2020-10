I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sulla brusca frenata della Juventus di ieri a Crotone

Parte a rilento il nuovo corso juventino targato Andrea Pirlo. Secondo pareggio in questo campionato per i bianconeri ieri a Crotone dopo quello della seconda giornata a Roma. Nel mezzo il successo a tavolino sul Napoli che non può di certo essere una consolazione per la Juventus che appare ancora come un cantiere aperto. I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sulla brusca frenata della società di Agnelli andando ad individuare proprio in Andrea Pirlo il principale responsabile con il 50% delle preferenze. A seguire i giocatori ed infine il mercato.

