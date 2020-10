Danny Welbeck è ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton. L’annuncio del club

Danny Welbeck riparte dal Brighton. Il club inglese ha annunciato la firma dell’attaccante ex Manchester United e Arsenal, retrocesso nell’ultima stagione con la maglia del Watford. Il 29enne ha firmato un contratto annuale e arriva da svincolato dopo l’esperienza nel club di Pozzo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

✍️ Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck.

The former Manchester United, Arsenal and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion!

🤝 @firsttouchgames 🤝#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 18, 2020