Roma, tamponi per i nazionali rientrati oggi | Tutti gli esiti

Tamponi per i giocatori che sono rientrati a Roma dagli impegni con le Nazionali

Nessun positivo tra i nazionali che sono rientrati a Trigoria. Sospiro di sollievo per Fonseca che quindi potrà avere tutti a disposizione in vista della gara in programma domenica sera alle 20:45 contro il Benevento, posticipo della quarta giornata di Serie A. L’unico positivo al Covid-19, che quindi resta indisponibile sino al prossimo tampone che risulterà negativo, resta Diawara.

Si sono sottoposti ai test, non appena rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali, Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Mancini, Dzeko, Mkhitaryan e Kumbulla: tutti possono riprendere sin da subito gli allenamenti a Trigoria con il resto del gruppo, senza rischio di poter contagiare gli altri compagni o di dover essere messi in isolamento. Resta comunque nutrita la lista degli altri positivi in Serie A, con il Genoa che guida questa speciale classifica con ancora dieci giocatori in isolamento: segue con sei giocatori l’Inter, che disputerà comunque il derby contro il Milan sabato alle 18:00.

Mario Petillo

