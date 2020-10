Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della quarta giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla terza giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Riparte la Serie A dopo la sosta per le nazionali e dopo il caos legato al Coronavirus ed alle ultime positività ‘eccellenti’, una su tutte, quella di Cristiano Ronaldo, stella della Juventus di Andrea Pirlo. Attenzione anche in casa Inter che, con una difesa in emergenza a causa del COVID-19, dovrà affrontare il Milan di Stefano Pioli con il rientrante Zlatan Ibrahimovic.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Napoli-Atalanta sabato ore 15

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata

⚡Hot: Osimhen è ancora a caccia del primo gol. Bene Gosens

⛔Not: Romero non ci convince

⚽Sorpresa: Lozano sembra in grande forma

Inter-Milan sabato ore 18

INTER (3-5-2-): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku. Lautaro Martinez

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic

⚡Hot: Barella e Calhanoglu, il derby parte dal centrocampo

⛔Not: Kolarov ha già sofferto contro la Fiorentina in quella posizione

⚽Sorpresa: Brahim Diaz può mettere Kolarov in seria difficoltà

Sampdoria-Lazio sabato ore 18

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; D. Anderson, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Correa

⚡Hot: Candreva a caccia del gol dell’ex. Bene Luis Alberto, che può anche calciare i rigori senza Immobile

⛔Not: Patric ha il giallo troppo facile

⚽Sorpresa: Caicedo cerca di non far rimpiangere la Scarpa d’Oro

Crotone-Juventus sabato ore 20.45

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski, Morata, Chiesa

⚡Hot: l’ultima volta allo Scida, Simy castigò la Juventus con una super rovesciata. In casa Juventus, all-in su Alvaro Morata

⛔Not: Reca non è la vostra prima scelta, così come Cordaz

⚽Sorpresa: Arthur potrebbe partire dal primo minuto, scommetteteci!

Bologna-Sassuolo domenica ore 12.30

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo

⚡Hot: Barrow e Caputo, bomber di provincia d’assalto

⛔Not: De Silvestri non ci sta impressionando in queste prime giornate

⚽Sorpresa: Hickey è il nome a sorpresa per la difesa

Spezia-Fiorentina domenica ore 15.00

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Callejon, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery

⚡Hot: Bonaventura vuole festeggiare la nascita del figlio! Ha sempre avuto i bonus nei piedi. Milenkovic nella testa

⛔Not: Dell’Orco meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Ricci può portare punti da calcio da fermo

Torino-Cagliari domenica ore 15.00

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Ounas, Simeone, Joao Pedro

⚡Hot: E’ arrivato il tempo di sentir cantare il Gallo! Sì a Simeone e Rodriguez

⛔Not: Verdi rischia grosso e il ruolo di trequartista non fa ancora per lui

⚽Sorpresa: Sottil anche se dalla panchina può dare una ventata d’aria fresca

Udinese-Parma domenica ore 18.00

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho

⚡Hot: Pereyra si è subito calato bene nella nuova realtà. Ci stuzzicano Kucka e Ouwejan

⛔Not: Laurini può andare in difficoltà sulla sua fascia

⚽Sorpresa: Deulofeu entrando dalla panchina può spaccare la partita, con la sua velocità

Roma-Benevento domenica ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula

⚡Hot: Dzeko è chiamato a svegliarsi. Smalling vs Glik la sfida del gol difensivo

⛔Not: Ionita ha l’ammonizione facile, puntate su altro

⚽Sorpresa: Spinazzola è pronto a regalarvi bonus.

Verona-Genoa lunedì ore 20.45

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Favilli

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov

⚡Hot: Sicurezza Zaccagni-Lazovic! Pandev non si discute

⛔Not: Troppo entusiasmo attorno a Kalinic, dategli tempo prima di lanciarlo nella mischia

⚽Sorpresa: Se recupera può essere la partita di Di Carmine

Giorgio Trobbiani-Martin Sartorio