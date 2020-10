Calciomercato Juventus e Inter, svolta Milinkovic-Savic: pronti 70 milioni

Sergej Milinkovic-Savic decisivo anche in nazionale: i top club europei come Inter e Juventus sono tornati su di lui

Sergej Milinkovic-Savic è tornato sugli scudi, anche in nazionale. Dopo la doppietta contro la Norvegia nella semifinale playoff per l’Europeo, anche ieri il centrocampista della Lazio è andato a segno nel match di Nations League in casa della Turchia. Il classe ’95 è partito titolare ed è sempre più decisivo, imprescindibile da tempo anche per Simone Inzaghi. Il serbo è il top player biancoceleste, in continua crescita soprattutto come completezza e mentalità.

Calciomercato Inter e Juventus, il Real Madrid avanza per Milinkovic-Savic

Inevitabile che le big d’Europa siano tornate a bussare alla porta della Lazio per il gioiello ex Genk. Per la Juventus e l’Inter è uno dei sogni di calciomercato proibiti degli ultimi anni, vero e proprio pallino di Marotta sia in bianconero che in nerazzurro. PSG, Manchester United e Real Madrid sono da diverse sessioni le big più interessate a Milinkovic-Savic. Ma l’ostacolo è sempre stato quello della richiesta enorme di Lotito.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riporta ‘fichajes.net’, per il 25enne è ormai arrivato il momento di fare il salto di qualità definitivo e per il Real è il nome giusto per sostituire uno dei giocatori che presto potrebbero partire. Soprattutto Luka Modric, che ancora non ha rinnovato: per i Blancos Milinkovic-Savic sarebbe l’erede perfetto. Un giocatore completo, con qualità, tecnica e corsa. La sfida a Juventus e Inter è partita, il Real Madrid avanza sulla stella della Lazio e vuole stringere quanto prima. Per strapparlo ai biancocelesti, però, serviranno almeno 70 milioni di euro.