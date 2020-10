Italia, buone notizie per El Shaarawy: negativo al secondo tampone

Stephan El Shaarawy è risultato negativo al covid-19 dopo i nuovi test effettuati in serata: sospiro di sollievo per la Nazionale

Dopo un’altra lunga giornata di apprensione, arriva finalmente una buona notizia per il calcio italiano: Stephan El Shaarawy non ha il coronavirus. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’attaccante era risultato in un primo momento positivo, “ma a bassa carica virale”, e in serata, dopo esser risultato negativo al test sierologico, ha ricevuto lo stesso risultato anche al secondo tampone.

Rientra, quindi, l’allarme nel ritiro azzurro a Bergamo, dove domani i ragazzi di Mancini sfideranno l’Olanda in un match chiave per il cammino in Nations League. La giornata, per l’Italia, è stata complessa: i dubbi relativi al possibile contagiato in rosa hanno costretto a spostare allenamento e conferenza stampa di oltre due ore.

