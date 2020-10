Coronavirus, il bollettino del 13 ottobre: salgono i contagi, 41 morti

Il bollettino sul coronavirus del 13 ottobre pubblicato dal Ministero della Salute: i contagi sono in aumento (ma anche i tamponi), 41 i morti

Sono 5.901 i nuovi casi positivi come da bollettino del 13 ottobre diramato dal Ministero della Salute sull’emergenza coronavirus. Un numero da rapportare ai 112.544 tamponi eseguiti. In totale così i contagiati salgono complessivamente a 365.467, mentre gli attualmente positivi sono 87.193. In crescita anche il numero di ricoverati in terapia intensiva: sono 514, con un aumento di 62 persone rispetto a ieri. Su i ricoveri ordinari (+255) e anche le persone in isolamento domiciliare (81.603). In aumento anche il numero di deceduti: nelle ultime 24 ore sono stati 41 (ieri 39) per un totale che ha raggiunto 36.246 morti.

A livello territoriale, la Lombardia ancora una volta è l’unica regione sopra i mille nuovi positivi: oggi ne sono 1.080. A seguire c’è la Campania, con 635 nuovi positivi e quindi il Piemonte con 585.