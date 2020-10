Calciomercato Napoli, retroscena Malinovskyi | Le parole dell’agente

L’agente di Malinovskyi ha rivelato un retroscena sull’ultimo mercato: “Il Napoli era interessato, ma non è mai arrivata un’offerta”

Una delle rivelazioni della scorsa stagione è stato Ruslan Malinovskyi, mezzala ucraina dell’Atalanta acquistata dal Genk. Dotato di un sinistro detonante, la sua capacità realizzativa dalla distanza non è passata inosservata in Serie A. Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’, l’agente di Malinovskyi ha rivelato: “Il Napoli è stato interessato a lui, ma non si è mai arrivati ad un’offerta formale. C’è stata una manifestazione d’interesse da parte del club campano ed è finita qui. Situazione simile anche per Mykolenko, molto interesse tramite intermediari, ma non siamo mai arrivati ad una discussione con il Napoli”.

Sabato prossimo, inoltre, Malinovskyi affronterà i partenopei da avversario nella sfida valevole per il quarto turno di Serie A: “Al momento Ruslan è impegnato con la Nazionale, giocherà contro la Spagna e poi tornerà a Bergamo e si concentrerà sulla sfida con il Napoli”.

