TERZO TEMPO CM.IT | Stop al calcetto: GUARDA la trasmissione

Appuntamento con il Terzo Tempo di Cm.it, stasera si parlerà di nuovo DPCM e stop al calcetto: seguici sui canali social di Calciomercato.it

Vi aspettiamo questa sera in diretta sui canali social di Calciomercato.it per l’appuntamento con il ‘Terzo Tempo’. In questa puntata, si affronterà il tema del nuovo DPCM con lo stop al calcetto e i possibili scenari con le ripercussioni sull’intero mondo sportivo. In conduzione ci sarà Marco Giordano mentre tra gli ospiti ci saranno Eleonora Trotta, Angelo Cascella (ex giudice del Tas), Gabriele Maria Di Gianvito (vicepresidente vicario della Divisione Calcio a 5) e Stefano Mammarella (capitano della Nazionale di calcio a 5).

Youtube, Twitter e Facebook: una possibilità di scelta infinita per seguire la diretta di Calciomercato.it in LIVE dopo la sfida tra Polonia e Italia.

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

🔴 STOP al CALCETTO: tutte le ultime del Dpcm. La sentenza su Juve-Napoli, le anticipazioni