Stop calcetto, ESCLUSIVO Mammarella: “Questo decreto è una disfatta”

Stefano Mammarella, capitano della Nazionale di Calcio a 5, è intervenuto nella diretta di Calciomercato.it per commentare lo stop al calcetto nel nuovo DPCM

Fa molto discutere lo stop al calcetto nel nuovo DPCM. Sul tema è intervenuto in esclusiva, nella diretta di Calciomercato.it, il capitano della Nazionale di Calcio a 5 Stefano Mammarella. “Purtroppo questo nuovo decreto è una disfatta – ha esordito – Il calcetto è una forma di svago per il lavoro e per ritrovarsi con gli amici, ma anche un lavoro se pensiamo a tutti coloro che gestiscono gli impianti sportivi. Perderanno dei soldi. Se ci guardiamo in giro, ci sono assembramenti peggiori delle partite di calcetto…”, ha concluso.

