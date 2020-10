Tennis, Nadal batte Djokovic: 13esimo trionfo al Roland Garros

Straordinario Rafa Nadal che batte il serbo Novak Djokovic col punteggio di 6-0 6-2 7-5 trionfando in una gara a senso unico

Slam numero 20, esattamente come Roger Federer, per un leggendario Rafael Nadal che a Parigi ha sconfitta Novak Djokovic in tre set in una partita a senso unico portata a casa in virtù di uno strepitoso 6-0 6-2 7-5 che non ha lasciato alcuno scampo all’avversario. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per il tennista iberico si tratta inoltre della tredicesima vittoria al Roland Garros, torneo praticamente di casa per il classe 1986 entrato ancora di più nella leggenda assoluta di questo sport. Niente da fare sul versante opposto Nole Djokovic che pur restando avanti negli scontri diretti col maiorchino cede il passo sulla terra rossa francese che premia ancora una volta Nadal già vincitore contro di lui in finale nel 2012 e nel 2014.

