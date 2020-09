Tennis, le scuse di Djokovic dopo la squalifica dagli US Open

Novak Djokovic, numero uno al mondo, escluso dagli US Open dopo aver colpito con una pallata la giudice di linea nel corso del match contro Carreno Busta

Clamoroso quanto successo ieri nel match degli ottavi degli US Open di tennis tra Novak Djokovic e Pablo Carreno Busta, con il numero uno al mondo escluso dal torneo per aver colpito (involontariamente) una giudice di linea con un pallata sotto 6-5 nel punteggio nel corso del primo set. Regolamento alla mano il serbo è stato squalificato ed escluso dal torneo, lasciando i campi di Flushing Meadows rilasciare dichiarazioni in conferenza stampa.

Qualche ora più tardi Djokovic, attraverso un post su Instagram, si è scusato per il suo gesto che ha ovviamente fatto il giro del mondo: “Tutta questa situazione mi ha lasciato davvero triste e vuoto. Ho verificato le condizioni del giudice di linea, gli organizzatori mi hanno detto che grazie a Dio si sente bene. Sono estremamente dispiaciuto di averle causato tanto stress. Così involontario. Così sbagliato. Non rivelo il suo nome per rispettare la sua privacy. Per quanto riguarda la squalifica, devo lavorare sulla mia delusione e trasformare tutto questo in una lezione per la mia crescita ed evoluzione come giocatore ed essere umano. Chiedo scusa al torneo US Open e a tutti per il mio comportamento. Sono molto grato alla mia squadra e alla mia famiglia per essere stati il mio supporto e ai miei fan per essere sempre con me. Grazie e mi dispiace tanto”.

