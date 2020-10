Manchester City, dubbi su Guardiola: c’è il sostituto

Partenza difficile per il Manchester City e crescono i dubbi su Pep Guardiola: la società inglese pensa al sostituto

Una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite in Premier League e la vetta della classifica distante già otto punti (con una gara da recuperare). Per il Manchester City l’inizio di stagione non è all’altezza delle aspettative. Il ‘Mirror’ parla delle riflessioni in atto nella società sul futuro di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo è in scadenza di contratto a fine stagione e i discorsi sul rinnovo, nonostante le dichiarazioni di facciana, non sono ancora entrati nel vivo.

Proprio per questo, la dirigenza del club inglese si sta guardando intorno e avrebbe individuato in Mauricio Pochettino il nome giusto per un’eventuale sostituzione di Guardiola, sia a fine anno che a stagione in corso, qualora le cose dovessero precipitare. L’argentino è ancora libero, dopo essere stato esonerato dal Tottenham, ma il suo nome circola anche in orbita Manchester United e Paris Saint-Germain. In entrambi i casi, il ‘duello’ è con Massimiliano Allegri.