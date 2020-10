Il Manchester City di Guardiola per sostituire Aguero punta su Haaland, nei desideri anche della Juventus

Alla fine è stato Morata il prescelto nell’attacco della Juventus per completare lo scacchiere offensivo di Andrea Pirlo. Saltate le trattative per Dzeko, Suarez e Milik, la dirigenza bianconera ha puntato sul ritorno a Torino dello spagnolo prelevandolo in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid. La ‘Vecchia Signora’ sta studiando però un colpo per il futuro e uno dei primi nomi nella lista è sicuramente quello di Erling Haaland.

Juventus, assalto Manchester City per Haaland

Il norvegese è da tempi non sospetti sul taccuino di Paratici e Nedved, con la società campione d’Italia che può sfruttare gli ottimi uffici con l’agente del baby centravanti Raiola. L’ex Salisburgo ha una clausola da 70 milioni di euro con il Borussia Dortmund, da esercitare eventualmente non prima del 2022. Haaland attira però l’interesse delle altre big d’Europa, in particolare il Manchester City di Guardiola come sottolinea il portale ‘Don Balon’. L’allenatore catalano sta pianificando l’attacco dei ‘Citizens’ senza Aguero, che senza il rinnovo di contratto lascerà Manchester a fine stagione. E nei piani di Guardiola ci sarebbe proprio Haaland, con l’ex tecnico di Barça e Bayern che cercherebbe un centravanti classico e letale in area di rigore come il norvegese classe 2000. Il City sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro nel prossimo mercato estivo per strapparlo al Borussia e alla concorrenza dell’élite europea, tra cui anche la Juventus.

