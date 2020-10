Barcellona, Suarez rivela il futuro di Messi: “Resta ad una condizione”

Luis Suarez parla del suo addio al Barcellona e svela il futuro di Lionel Messi: pronto a restare in blaugrana ma soltanto ad una condizione

Lionel Messi pronto a restare al Barcellona anche dopo il 2021 ma soltanto ad una condizione. E’ Luis Suarez, ex compagno e ancor amico della Pulce, a svelare quale potrebbe essere il futuro del numero 10 blaugrana. Dopo un’estate turbolenta, per Messi non è arrivato l’addio alla squadra dove ha militato in tutta la sua carriera. Ora però l’argentino potrebbe anche pensare di restare in Catalogna: “Leo sa cosa significa per il Barcellona – ha spiegato Suarez a ‘ESPN’ -. Ha dato cose al club che non si possono neanche immaginare. Deve continuare ad essere il numero 1 ed essere felice”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, corsa a tre per il gioiello di Zidane: la situazione

Suarez poi ha continuato: “Forse c’è la possibilità che il prossimo anno giochi con un altro club, ma se si sente a suo agio e contento e se arriva un nuovo consiglio, potrebbe rimanere”.