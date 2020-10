Italia Under 21, i positivi restano in Islanda: gruppo in quarantena a Tirrenia

Dopo il rinvio della gara Islanda-Italia, i tre risultati positivi al Covid-19 (due calciatori e un membro dello staff) restano in quarantena a Reykjavik

Dopo le positività riscontrate in Italia a Bastoni e Carnesecchi, l’Italia Under 21 di Nicolato deve registrare altre tre positività al Covid-19 dopo il test effettuato ieri in aeroporto a Reykjavik. Si tratta di due calciatori, uno di questi è Gabbia del Milan, e un membro dello staff. In un primo momento, le autorità islandesi avevano chiesto l’isolamento per tutto il gruppo, ma successivamente, riporta ‘Sport Mediaset’, si è arrivati ad un accordo diverso: i positivi resteranno in Islanda, mentre gli altri del gruppo rientreranno oggi a mezzanotte in Italia e andranno in quarantena al centro sportivo di Tirrenia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Adesso è UFFICIALE | Islanda-Italia Under 21 rinviata