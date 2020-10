Real Madrid, UFFICIALE: infortunio Courtois | Zidane trema

Thibaut Courtois lascia il ritiro della nazionale belga per infortunio e torna a Madrid: notizia che preoccupa il Real Madrid, in emergenza portieri

Brutte notizie in casa Real Madrid. Thibaut Courtois ha lasciato per un infortunio il ritiro della nazionale belga ed è tornato in Spagna. L’estremo difensore non sarà dunque disponibile per il doppio impegno in Nations League contro Inghilterra ed Islanda.

A dare notizia è stata proprio la federazione belga. Il rientro anticipato di Courtois preoccupa però e non poco il Real Madrid. L’estremo difensore ha accusato un problema al muscolo ileopsoas. Secondo il ‘Mundo Deportivo’ non sembra essere nulla di grave e potrebbe tornare a disposizione per la ripresa del campionato. Se così non sarà, per Zidane questo potrebbe certamente rappresentare un problema, visto che il secondo portiere, l’ucraino Lunin, è risultato positivo al Covid.

UPDATE: @thibautcourtois will be leaving the camp after his medical check-up. He is not fit to play. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 8, 2020

