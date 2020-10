Genoa-Semper, affare solo rimandato: i retroscena

E’ saltato all’ultimo minuto il trasferimento di Semper al Genoa, ma l’affare tra Chievo e grifone è stato solo rimandato a gennaio

Esordio in Champions League contro la Juventus nel 2016 e in Serie A nel 2019 all’Olimpico contro la Lazio, nella vittoria che i clivensi hanno ottenuto col risultato di 2-1. Adrian Semper sembra un predestinato, uno di quei portieri in grado di raggiungere vette molto alte. Lo sa bene il Genoa, che aveva quasi chiuso il suo trasferimento al termine dell’ultima sessione di calciomercato.

Trasferimento però solo rimandato a gennaio per alcuni tecnicismi che hanno indotto i due club a chiudere fra qualche mese. Affare mai stato in discussione per il classe 1998, dunque, che l’anno scorso ha fatto sua la porta del Chievo in Serie B diventandone il titolare indiscusso.

Il croato è stato anche adocchiato dai grandi club dopo la buona stagione portata a termine con la conquista dei playoff, dove fra l’altro si è reso protagonista con due rigori parati in due gare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Genoa-Torino: la data UFFICIALE del recupero

Genoa, comunicato UFFICIALE | 17 giocatori ancora positivi