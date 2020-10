Il terzino italo-brasiliano Emerson Palmieri, a lungo accostato alla Juventus, potrebbe ancora lasciare il Chelsea: la destinazione

Una nuova destinazione per Emerson Palmieri. Il terzino, a lungo accostato alla Juventus e seguito anche dall’Inter, non ha ancora lasciato il Chelsea nonostante Lampard non lo ritenga centrale nel suo progetto. Una situazione che ha spinto anche il commissario tecnico Mancini a parlare di lui in conferenza stampa, spiegando che un suo maggior impiego sarebbe gradito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: JUVENTUS su DONNARUMMA! Tutti i dettagli

Desiderio che potrebbe ancora essere esaudita grazie alla chiusura positicipata del mercato in Portogallo (stasera). Come riferisce il ‘Telegraph’, il Porto starebbe pensando proprio all’ex Roma come sostituto di Alex Telles che ieri è volato in Inghilterra, firmando con il Manchester United. Palmieri avrebbe voluto tornare in Italia ma, ora che il suo desiderio non si è realizzato, potrebbe prendere in considerazione l’idea di trasferirsi al Porto. Del resto, cambiando squadra avrebbe la possibilità di giocare con più costanza e non perdere il treno che porta gli Europei.