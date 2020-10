Juventus-Napoli, parla Marotta: “Situazione precaria, prima la salute”

Su Juventus-Napoli, ecco il parere di Marotta, ad dell’Inter, interpellato prima della partita contro la Lazio

Giornata convulsa per capire quali saranno le decisioni in merito alla sfida di campionato tra Juventus e Napoli. Calciomercato.it ha fatto il punto sulle previsioni del regolamento, intanto prima di Lazio-Inter ecco le dichiarazioni dell’ad nerazzurro Beppe Marotta a ‘Dazn’ sulla questione: “L’anno scorso abbiamo concluso una stagione anomala, e ne è iniziata un’altra per diversi motivi. Non voglio esprimere giudizi, ma l’obiettivo prioritario è tutelare la salute dei tesserati. Esiste un protocollo concordato col Ministero della Salute, che regola lo svolgimento di queste gare. La situazione di oggi può denunciare una certa precarietà”.

