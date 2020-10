Coronavirus, il bollettino del 4 ottobre: 2.578 nuovi casi

Coronavirus, il bollettino del 4 ottobre: numero di contagi ancora molto alto anche nelle ultime 24 ore. 2.578 nuovi casi

Sono numeri ancora molto alti quelli fatti registrare nella giornata odierna e diramati dall’ultimo bollettino della Protezione Civile in relazione all’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono ben 2.578 i nuovi casi di Covid in leggero calo rispetto ai 2.844 di ieri. Gli attualmente positivi sono 57.429, 1.863 in più rispetto a ieri mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18 decessi che portano il totale a 35.986 dall’inizio dell’emergenza. Le persone guarite invece sono 231.914 (+697 da ieri) e gli attualmente positivi sono 57.429 (+1.863).

Attualmente positivi: 57.429

Deceduti: 35.986 (+18, +0,05%)

Dimessi/Guariti: 231.914 (+697, +0,3%)

Ricoverati: 3.590 (+88) di cui in Terapia Intensiva: 303 (+6)

Tamponi: 11.178.105 (+92.714)

Totale casi: 325.329 (+2.578, +0,8%)

