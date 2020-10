Liverpool, UFFICIALE: Mane positivo al Covid

Dopo Thiago Alcantara, nuovo positivo al Covid in casa Liverpool: si tratta di Sadio Mane. Il senegalese è in isolamento volontario

Brutta notizia in casa Liverpool. Dopo la positività al Covid di Thiago Alcantara, il club inglese ha comunicato che un altro giocatore è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Sadio Mane. L’attaccante senegalese si è immediatamente posto in isolamento volontario, fa sapere il club, secondo le direttive del protocollo.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

