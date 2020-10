Atalanta, UFFICIALE: un positivo al covid nel gruppo squadra

Il coronavirus, dopo Genoa e Napoli, colpisce anche l’Atalanta, che ha annunciato che uno dei membri del gruppo squadra è risultato positivo

Il coronavirus continua a colpire il calcio italiano. Dopo le positività riscontrate tra i giocatori di Genoa e Napoli, oggi anche l’Atalanta ha fatto sapere di avere un contagiato nel suo gruppo squadra: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. L’agenzia ‘ANSA’ aveva annunciato, poco prima del comunicato, l’annullamento della conferenza stampa del tecnico Gian Piero Gasperini, che era programmata per le 13:30.

