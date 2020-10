Genoa, UFFICIALE: altri tre giocatori positivi al Covid

Altri calciatori positivi nel Genoa: il comunicato ufficiale della società

Sale il numero delle persone contagiate tra giocatori e staff in casa Genoa. Dopo l’ultimo giro di tamponi, il club rossoblu ha comunicato che “in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males“. Queste nuove positività fanno seguito alle due riscontrate ieri nel Napoli. Si attende ora l’esito del nuovo ciclo di test anche in casa azzurra. Il Coronavirus continua a tenere in apprensione la Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Genoa, Radovanovic racconta la sua positività al Coronavirus

Serie A, Spadafora: “Sono ottimista, il campionato non si ferma”