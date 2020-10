Calciomercato, dalla Spagna: no a Zidane | Juve, che assist!

Juventus, dalla Spagna sicuri: finché Zidane siederà sulla panchina del Real Madrid, Haaland non è intenzionato a trasferirsi ai ‘Blancos’

Sin da quando aveva fatto faville con la maglia del Salisburgo, Erling Haaland ha attirato su di sé l’interesse di tutti i top club europei. La Juventus, a suo tempo, ha provato seriamente a farsi sotto per il giovane talento norvegese, ma Mino Raiola preferì portarlo al Borussia Dortmund. La permanenza dell’attaccante in Germania sembra destinata ad essere breve, visto il continuo interesse delle big europee per il ragazzo, ma la Juventus, che sarà certamente tra le pretendenti, potrebbe avere una concorrente in meno.

Come infatti riferisce ‘Diario Gol’, su Haaland c’è, tra le altre, anche il Real Madrid, ma il norvegese è pronto a respingere ogni assalto dei ‘Blancos’. Il motivo? La presenza in panchina di Zinedine Zidane. Il tecnico francese ha infatti come primissima scelta in attacco Karim Benzema, che rappresenta sostanzialmente un intoccabile nello scacchiere del Madrid. Ecco perché Haaland, finché i due resteranno nella capitale spagnola, è pronto a rinunciare ad ogni proposta. Il norvegese vorrebbe una big che sia però pronta a dargli una chance da titolare indiscusso e il Real Madrid non rappresenta questo. Ecco quindi che i ‘Blancos’ sarebbero una concorrente in meno per la Juventus, a meno che non decidano di liberarsi dell’attaccante francese. Una scelta che però Zidane certamente non condividerebbe. E anche in questo caso la Juventus potrebbe essere protagonista: il francese è molto legato a Cristiano Ronaldo e il suo nome è stato spesso accostato ai bianconeri.

