Non c’è rischio di sospensione del campionato per il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che ha fatto il punto della situazione

Ore infuocate in Serie A e non solo per il calciomercato. L’emergenza Coronavirus ha infatti colpito in modo massiccio il Genoa ed aleggiano i primi dubbi sul prosieguo del campionato in maniera regolare. Proprio sulla questione è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Cusano Campus’, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: “Se c’è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre squadre. Al momento il rischio di sospensione del campionato non c’è, perché il problema riguarda un’unica squadra. Se solamente una squadra ha questi problemi, bisognerà trovare una soluzione per quella squadra”.

Sileri ha poi aggiunto: “Se invece dovessero esserci tanti positivi in varie squadre allora il problema è più ampio. Non credo che oggi debba essere sospeso il campionato: giocare al calcio è un lavoro e comporta dei rischi, il rischio non potrà mai essere zero”.

