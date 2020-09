Gianni Nanni, membro della Commissione medica della FIGC, sul caso Genoa e il prosieguo del campionato di Serie A

Nuove dichiarazioni dalla Commissione medica della FIGC, dopo quelle rilasciate in esclusiva a Calciomercato.it da Della Frera, sul caso Genoa e il possibile stop della Serie A. Intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show” su ‘Radio Punto Nuovo’, Gianni Nanni, altro membro della commissione medica, ha dichiarato: “Quanto accaduto non ce l’aspettavamo. Il protocollo è a maglie molto strette, è successo qualcosa che ha messo a repentaglio la sicurezza di quest’ultimo. Conosco molto bene lo staff medico del Genoa, sono persone eccezionali, estremamente attente. Bisogna capire dov’è avvenuta la falla e capire come evitare possa accadere nuovamente”.

“Genoa–Torino? Consultazioni ufficiali ancora non ce ne sono state. – ha proseguito – Credo che la partita possa essere rinviata, entrambe non hanno impegni europei quindi si riesce a collocare il recupero. La quarantena resta di 14 giorni, quindi devono aspettare due settimane”. Nanni, infine, esclude al momento l’ipotesi del campionato a rischio: “Ad oggi, no. Può essere a rischio la partita Genoa-Torino, ma perché dovrebbe essere a rischio? Allora quante attività dovrebbero essere a rischio con un solo contagiato?”.

