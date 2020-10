Serie A, 3a giornata: le partite in esclusiva su DAZN e come vederle

Nel weekend torna la Serie A e ripartono le partite in esclusiva su DAZN: la progammazione completa e come vederle sulla piattaforma

Il campionato di Serie A vivrà in questo weekend la terza giornata, l’ultima prima della sosta per le Nazionali e la chiusura del calciomercato, in programma lunedì. Come sempre, la piattaforma streaming DAZN trasmetterà in esclusiva tre partite del torneo.

In questa giornata il suo palinsesto prevede tre gare molto interessanti: si parte sabato 3 ottobre, alle 20:45, con il match tra Udinese e Roma, due club che hanno bisogno di far punti (finora, ne hanno raccolti rispettivamente 0 e 1).

Domenica, alle 12:30, DAZN trasmetterà la gara tra la straripante Atalanta di Gasperini e il Cagliari, mentre nel pomeriggio (ore 15:00) arriverà uno dei big match della giornata, quello tra Lazio e Inter.

